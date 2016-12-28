Медиаитоги года
Сделка года: Mail.ru Group
«Мегафон» покупает 63,8% акций интернет-холдинга Mail.ru Group. Продает пакет на $740 млн контролирующий акционер обеих компаний – USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров. Оператор теперь рассчитывает на цифровизацию собственных сервисов, Mail.ru Group должна выиграть за счет доступа к данным «Мегафона» по абонентам, так холдинг сможет лучше таргетировать рекламу, а значит, больше на ней зарабатывать. Сделку можно было счесть красивым примером общемировой тенденции по слиянию телекоммуникационных и медийных компаний. Вот только Усманов давно владеет этими активами, и аналитики много раз поднимали вопросы о возможной синергии этих активов. Ничто не мешало этим компаниям делать совместные проекты без выкупа контрольных пакетов друг у друга.
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