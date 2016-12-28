Цифры. Тенденции. События

Ставка года

В конце 2016 г. случилось то, чего финансовые рынки ждали многие месяцы, – второй раз за 10 лет выросла ставка ФРС до 0,5–0,75%. Подняв ее в декабре 2015 г., регулятор намекнул, что в 2016 г. стоит ждать еще четырех повышений. Но начало года выдалось худшим для многих рынков: до многолетних минимумов обвалились цены на сырье, упали фондовые рынки многих стран, а затем и сама экономика США начала замедляться. ФРС ограничилась одним повышением, пообещав, что в 2017 г. повысит ставку трижды. Рынок отреагировал спокойно, зато доллар весь декабрь рос. Проигрывают развивающиеся рынки – из-за роста расходов на обслуживание внешнего долга и оттока капитала. Ведомости