Прибыль ФСК упадет вдвое в 2017 г.

Чистая прибыль ФСК по результатам 2016 г. ожидается на уровне 57,92 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает показатель 2015 г. (17,87 млрд руб.), следует из финансового плана компании. В 2017 г. чистая прибыль ожидается на уровне 26,79 млрд руб. EBITDA в плане на текущий год заложена на уровне 109,926 млрд руб., на следующий – 110,481 млрд руб. Интерфакс

Белоруссия и Россия продолжат спорить про нефть

Процесс урегулирования нефтегазового спора Белоруссии и России продолжится в 2017 г., заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Он отметил, что Белоруссия рассчитывает на скорейшее разрешение всех имеющихся вопросов. «Вчера у нас [с представителями ФАС России] прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти. Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку – одни из самых низких из всех участников этого транзита», – отметил Ляшенко. Белоруссия хочет увеличить тариф на 20,5%, а российская сторона пока заняла позицию об индексации на 5,5%. ТАСС, Интерфакс

Ярославский НПЗ возглавил выходец из «Газпром нефти»

Акционеры «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза» (входит в «Славнефть», которая на паритетной основе принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти») на внеочередном собрании избрали новым генеральным директором на три года Николая Карпова, сообщает «Славнефть». Карпов возглавлял департамент совершенствования операционной деятельности НПЗ дирекции нефтепереработки «Газпром нефти». Он занял новую должность с 27 декабря, сменив Александра Никитина, срок полномочий которого истек 26 декабря. Интерфакс

«Росэнергоатому» нужно 477,6 млрд руб. на инвестиции

«Росэнергоатом» предлагает утвердить объем финансирования инвестпрограммы на 2017–2019 гг. в размере 477,6 млрд руб. Концерн предлагает скорректировать инвестпрограмму на 2017 г. с ранее утвержденных 202 млрд до 153,3 млрд руб., на 2018 г. – со 183,9 млрд до 165,4 млрд руб., план на 2019 г. составляет 158,8 млрд руб. Также скорректирована цифра на 2016 г. – с ранее утвержденных 183,9 млрд руб. до 176,5 млрд руб. Интерфакс

«Алроса» вывела рудник «Мир» на проектную мощность

«Алроса» вывела подземный рудник «Мир» на проектную мощность, сообщила компания. В конце декабря был добыт 1 млн т алмазной руды, при таких объемах месторождение можно будет отрабатывать еще около 50 лет. Теперь на руднике ежегодно будут добывать кристаллов на $400 млн, отмечает компания. По итогам девяти месяцев 2016 г. добыча алмазов на руднике «Мир» составила 2,332 млн каратов. Это около 8% суммарного производства «Алросы». Интерфакс