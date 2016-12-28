Реестр наполнился софтом

За год существования реестр российского ПО успел пополниться 2590 продуктами
Максим Стулов / Ведомости
Год назад 31 декабря, в канун Нового года, чиновники Минкомсвязи утверждали документы для реестра отечественного программного обеспечения (ПО). Нормативная база у IT-импортозамещения появилась чуть раньше – в ноябре, когда правительство утвердило запрет на свободные закупки госорганами иностранного софта (см. врез). Хотя официально реестр заработал с 1 января 2016 г., первые три программы попали в него только 29 января. Сейчас в реестре 2590 программ, отчиталось Минкомсвязи 26 декабря.