Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Реестр наполнился софтом

Реестр наполнился софтом

За год существования реестр российского ПО успел пополниться 2590 продуктами, рассказать заказчикам об их существовании и обогатить практику разбирательств ФАС
За год существования реестр российского ПО успел пополниться 2590 продуктами
За год существования реестр российского ПО успел пополниться 2590 продуктами
Максим Стулов / Ведомости

Год назад 31 декабря, в канун Нового года, чиновники Минкомсвязи утверждали документы для реестра отечественного программного обеспечения (ПО). Нормативная база у IT-импортозамещения появилась чуть раньше – в ноябре, когда правительство утвердило запрет на свободные закупки госорганами иностранного софта (см. врез). Хотя официально реестр заработал с 1 января 2016 г., первые три программы попали в него только 29 января. Сейчас в реестре 2590 программ, отчиталось Минкомсвязи 26 декабря.

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