Россия нарастила запасы

Запасы золота в России в 2016 г. увеличились на 1194 т при добыче 293 т (предварительные данные), доложил министр природных ресурсов Сергей Донской президенту Владимиру Путину. По серебру прирост 5818 т при добыче 2440 т, по углю – 502 000 т против 387 000 т. Запасы нефти прибавили 575 млн т, газа – 701 млрд куб. м. Интерфакс

Усманов продал Alibaba и оставил Apple

Структуры владельца USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров вышли из китайской Alibaba, заявил Усманов в интервью «России 24». У фонда остается небольшая доля в Apple. Фонд DST Global Усманова и Юрия Мильнера вместе с Silver Lake и китайским фондом Yunfeng Capital возглавили консорциум, инвестировавший в Alibaba в 2011 г. $1,6 млрд (доля менее 5%). В прошлом году Усманов говорил, что часть акций Alibaba продана, оценивая доходность инвестиций в 500–600%. Интерфакс

«Роснефть» начала тяжбу с «Транснефтью»

«Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчик – «Транснефть». Содержание заявления не раскрывается. Иск может быть связан с «недовольством «Роснефти» методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе «Транснефти», передал ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго. 21 декабря «Роснефть» подала в ФАС жалобу на «Транснефть» о навязывании невыгодных условий договора на транспортировку на 2017 г., сказал начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Связана ли жалоба с иском, он не знает. Ведомости

В московских аэропортах меньше пассажиров

Пассажиропоток московских аэропортов за 11 месяцев снизился на 3,2% по сравнению с 2015 г. – до 70,3 млн пассажиров, по данным Росавиации. На международных рейсах он уменьшился на 12%, на внутренних сохраняется рост на 5,2%. В «Домодедово» пассажиропоток снизился на 7,2% до 26,5 млн человек, во «Внуково» – на 14,7% до 12,9 млн пассажиров. Вырос он лишь в «Шереметьево» – на 6,7% до 30,9 млн человек. ТАСС

S7 ухудшила прогноз

Группа S7 (авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») ожидает ухудшения финансовых результатов в 2017 г. Скажутся избыток кресел на рынке, усиление конкуренции с железной дорогой, полагает совладелец группы Наталия Филева. В 2017 г. S7 Airlines сделает ставку на региональные рейсы. Ранее Филева говорила, что S7 ожидает увеличения пассажиропотока до 15 млн человек в 2017 г. В январе – ноябре группа перевезла более 11,2 млн человек. ТАСС