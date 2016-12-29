Виртуальные вечеринки не хуже реальных

Однажды в пятницу утром 15 сотрудников компании Ken Blanchard Cos уселись перед веб-камерами у себя дома в разных штатах, их лица отражались на экранах компьютеров коллег в виде «решетки», напоминающей заставку к сериалу «Семейка Брейди» (Brady Bunch). Другие сотрудники компании собрались в штаб-квартире в Калифорнии, где обычно проходят тренинги для менеджмента. Виртуальная корпоративная вечеринка началась с решения головоломки в PowerPoint: участникам предлагалось угадать праздничную песню по ключевым словам. Затем те сотрудники, что участвовали в вечеринке из дома, показывали через веб-камеру свои чашки, а остальные должны были угадать, что они пьют. Участники вечеринки оделись в праздничные шляпы и свитера с рождественской символикой. Используя веб-камеры, они показывали коллегам, как украшены к празднику их дома. Из штаб-квартиры компании удаленным сотрудникам отправили печенье, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Удаленным сотрудникам не хватает традиционного общения с коллегами, в частности совместного веселья в праздники. И работодатели устраивают для них виртуальные вечеринки. Некоторые рассылают сотрудникам подарки, чтобы те одновременно открыли их на вечеринке.