Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Виртуальные вечеринки не хуже реальных

Виртуальные вечеринки не хуже реальных

Цифровые технологии меняют офисную традицию – корпоративные вечеринки. Сотрудники, работающие удаленно, присоединяются к веселью с помощью веб-камер
Сотрудники, работающие удаленно, присоединяются к веселью с помощью веб-камер
Сотрудники, работающие удаленно, присоединяются к веселью с помощью веб-камер
Depositphotos / PhotoXPress

Однажды в пятницу утром 15 сотрудников компании Ken Blanchard Cos уселись перед веб-камерами у себя дома в разных штатах, их лица отражались на экранах компьютеров коллег в виде «решетки», напоминающей заставку к сериалу «Семейка Брейди» (Brady Bunch). Другие сотрудники компании собрались в штаб-квартире в Калифорнии, где обычно проходят тренинги для менеджмента. Виртуальная корпоративная вечеринка началась с решения головоломки в PowerPoint: участникам предлагалось угадать праздничную песню по ключевым словам. Затем те сотрудники, что участвовали в вечеринке из дома, показывали через веб-камеру свои чашки, а остальные должны были угадать, что они пьют. Участники вечеринки оделись в праздничные шляпы и свитера с рождественской символикой. Используя веб-камеры, они показывали коллегам, как украшены к празднику их дома. Из штаб-квартиры компании удаленным сотрудникам отправили печенье, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Удаленным сотрудникам не хватает традиционного общения с коллегами, в частности совместного веселья в праздники. И работодатели устраивают для них виртуальные вечеринки. Некоторые рассылают сотрудникам подарки, чтобы те одновременно открыли их на вечеринке.

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