Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Цитаты года
Цитаты года
Самые яркие высказывания из интервью
Андрей Деллос
Ресторатор
№ 4223 от 13.12.2016
«Я не думаю, что Господь Бог, создавая человека, мог предположить, что тот провалится в этот электронный псевдомир. Я не представляю себе последствий всего этого, не знаю, какой за это будет «чек». То же касается глобализации и уберизации. Я не уверен, что «удобство» – это главное, что должен искать человек. Я лично люблю, когда неудобно <...>
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров