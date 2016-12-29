Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Цитаты года

Цитаты года

Самые яркие высказывания из интервью

Андрей Деллос

Ресторатор

№ 4223 от 13.12.2016

«Я не думаю, что Господь Бог, создавая человека, мог предположить, что тот провалится в этот электронный псевдомир. Я не представляю себе последствий всего этого, не знаю, какой за это будет «чек». То же касается глобализации и уберизации. Я не уверен, что «удобство» – это главное, что должен искать человек. Я лично люблю, когда неудобно <...>

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