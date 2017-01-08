В Москве построят новое здание для театра зверей Дурова

«Уголок дедушки Дурова», который 8 января отметил круглую дату – 105 лет, намерен расширяться. В Москве для него построят новое здание, рассказал художественный руководитель Юрий Дуров. По словам Дурова, в настоящее время животные-артисты в театре живут в стесненных условиях. «Недавно был подсчет. У нас 556 животных в театре, от мыши до слона. В том числе 93 крупных млекопитающих, 53 мелких хищника, 19 крупных птиц, более 100 мелких, совсем мелких животных», – сказал Дуров. Он отметил, что все звери живут в здании театра. «Можно, конечно, сказать, что животные у нас немножко в стесненных обстоятельствах, потому что часть территории отгородили для строительства, но мы потерпим немножко, зато потом все будут хорошо устроены», – сообщил худрук. Он уточнил, что новое здание построят за счет городского бюджета. В нем появятся вольеры для лошадей и других животных – артистов уникального театра. РИА Новости

«Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильмов о «Простоквашино»

Студия планирует выпустить продолжение знаменитых картин – цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова». «В настоящее время мультфильмы находятся в стадии pre-production», – рассказали в пресс-службе студии. Сейчас студия переезжает в новое здание. Ранее руководитель студии Глеб Давыдов отметил, что на базе нового комплекса можно было бы создать центр российской анимации. «Наработки есть, сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы «Союзмультфильм» не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях», – заметил он. В июне 2016 г. сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила построить два производственно-административных здания киностудии «Союзмультфильм». Общая площадь двух зданий – 1500 кв. м, они расположатся на ул. Академика Королева. Интерфакс