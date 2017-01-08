Инфляция за год – 5,2%

Индекс потребительских цен в декабре 2016 г. в Петербурге составил 100,2% по сравнению с ноябрем, в Ленинградской области – 100,6%, с декабря 2015 г. цены выросли на 5,2 и 5,7% соответственно, сообщает Петростат. Ведомости

Lux Express восстанавливает маршрут в Таллин

Компания Lux Express 2 января получила извещение о том, что действие лицензии на международные перевозки пассажиров ЗАО «Евролайнс» (входит в Lux Express Group) временно приостановлено. «Евролайнс» ежедневно обслуживает три отправления на маршруте Хельсинки – Санкт-Петербург и пять – Таллин – Санкт-Петербург. Решение не касается автобусов Lux Express Estonia на маршруте Таллин – Петербург. С 5 января автобусы Lux Express Group вновь пересекают российско-эстонскую границу. Их пассажирам теперь не нужно выходить из автобуса для пересечения границы, как приходилось делать 3 и 4 января, цитирует пресс-служба гендиректора «Евролайнс» Райта Реммеля. По маршруту Таллин – Петербург ежедневно совершают поездку около 1000 пассажиров. Ведомости

«Семья» расширяет сеть Spar

В конце декабря ТД «Семья» открыл в Калининграде четыре универсама под брендом Spar, инвестиции в них составили 310 млн руб., сообщил гендиректор компании Олег Пономарев. По его словам, в 2017 г. в Калининграде и области планируется открыть еще восемь магазинов Spar. Интерфакс