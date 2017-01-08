Единая база ЖКХ

На новость «Минкомсвязи поспорило с депутатами о поправках к закону о ГИС ЖКХ» (www.vedomosti.ru от 15.12.2016)

Цель создания ГИС ЖКХ – это объединение всей информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства для внедрения общественного контроля в данную отрасль. В ГИС ЖКХ граждане смогут получить в одном месте необходимые им сервисы (оплата ЖКУ, направление обращений в органы и организации, передача показаний приборов учета, голосование в системе по вопросам управления домом и т. д.), а органы власти смогут в режиме реального времени принимать взвешенные управленческие решения. Координацию работ выполняет Минкомсвязи, оператор системы – ФГУП «Почта России», нормативно-правовая база формируется совместно Минкомсвязи и Минстроем. Создание ГИС ЖКХ проводилось в рекордные сроки (2,5 года) в трех направлениях:

1) Правовое. Подготовлены и в июле 2014 г. приняты два федеральных закона о ГИС ЖКХ (209-ФЗ и 263-ФЗ), к маю 2016 г. разработаны и зарегистрированы в Минюсте все совместные приказы Минкомсвязи и Минстроя (15 приказов), которые сформировали полную нормативно-правовую основу работы ГИС ЖКХ.

2) Разработка. 28 апреля 2016 г. система прошла аттестацию на предмет соблюдения требований информационной безопасности и 1 июля 2016 г. введена в эксплуатацию. В круглосуточном режиме работает служба поддержки, в которую поступает более 50 000 обращений в месяц (ответ дается сразу по телефону или письменно в течение максимум 6 дней).

Система прошла интеграцию с федеральными информационными системами, в том числе с Государственным кадастром недвижимости и Единым государственным реестром прав.

3) Организационное направление. С 81 субъектом РФ были заключены соглашения о проведении опытной эксплуатации системы, проведено более 500 бесплатных семинаров (в системе размещены обучающие видео, учебники и инструкции). В ГИС ЖКХ предоставлен круглосуточный бесплатный доступ ко всем нормативным правовым актам РФ, размещаются новости в сфере ЖКХ и аналитическая информация. В ГИС ЖКХ зарегистрированы все региональные органы власти, управляющие компании, 65% ТСЖ, 72% ресурсоснабжающих организаций, размещена информация о 9,3 млн домов, 26 млн лицевых счетов. С ГИС ЖКХ прошли интеграцию более 1700 IT-систем, в том числе 446 банков.

К сожалению, не все участники рынка и органы власти успевают к 1 января 2017 г. собрать большой объем информации и разместить его в ГИС ЖКХ, многим из них требуется настроить свои системы на регулярную передачу информации в ГИС ЖКХ и выверку имеющихся у них данных с федеральными информационными ресурсами. На основании поступивших обращений от органов власти в регионах и участников рынка в правительстве было принято решение пойти им навстречу и перенести сроки по размещению информации в системе на 1 июля 2017 г., а для нескольких субъектов РФ – на более поздний срок.

Михаил Евраев, замминистра связи и массовых коммуникаций

Письма в редакцию можно присылать по почтовому или электронному адресам, указанным в выходных данных газеты. Редакция может публиковать письма и сообщения с форума газеты в сокращенном виде. Просьба указывать имя, фамилию, город и место работы.