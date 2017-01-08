США сохранили пошлины для «Северстали»

Минторг США оставил в силе антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь «Северстали», сообщил правительственный вестник Federal Register: «Северсталь» не оказывала содействия расследованию «в полную меру своих возможностей», поэтому сомнения были трактованы против компании. Антидемпинговые пошлины для ее продукции определены в 184,56%. ТАСС

ЧТПЗ рефинансировал долг

ЧТПЗ подписал кредитные соглашения со Сбербанком, банком ВТБ и Газпромбанком на общую сумму до 80 млрд руб. сроком до семи лет, сообщила компания. Средства пойдут на рефинансирование синдицированного кредита, привлеченного в 2012 г. от 13 банков. Ведомости

Statoil увеличит бурение в 2017 г.

Statoil в 2017 г. планирует пробурить около 30 разведочных скважин (на 30% больше, чем в 2016 г.), 16–18 из них – на шельфе Норвегии, сообщила компания. Эти планы Statoil объясняет внутренними улучшениями и изменившимися условиями рынка. Statoil является партнером в разведочном бурении на суше, запланированном в России и Турции. Будут ли эти планы осуществлены в 2017 г., не уточняется. Интерфакс