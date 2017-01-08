Xiaomi завоевывает Индию

Xiaomi – китайский производитель смартфонов объявил, что его выручка от продаж аппаратов в Индии в 2016 г. превысила $1 млрд. Продажи смартфонов китайского производителя в этой стране за год выросли более чем вдвое – с 3 млн до 6,5 млн шт., сообщил финансовый директор компании Шу Дзи Чу. Устройства китайской марки в Индии находятся в числе тройки лидеров по продажам смартфонов – вместе с Lenovo и Huawei. При этом насколько повысились глобальные продажи смартфонов – компания не раскрывает. FT

LinkedIn больше нельзя скачать из России

Российские пользователи смартфонов и планшетов, работающих под управлением операционных систем iOs и Android, больше не смогут скачать приложение LinkedIn. Apple и Google удалили его из своих магазинов. Представитель Apple подтвердил The New York Times, что компания получила требование удалить приложение LinkedIn из российского AppStore около месяца назад. А представитель Google лишь сообщил, что компания соблюдает законы в тех странах, в которых работает. Ведомости

Арабская компания инвестирует в фонд Softbank

Арабская Mubadala Development Co намерена инвестировать $15 млрд в фонд, созданный японской телекоммуникационной компанией Softbank Group, сообщает Bloomberg. Инвестиции пойдут на развитие телекоммуникационных технологий в сфере искусственного интеллекта, робототехнику и другие инновационные направления. Mubadala Development Co – государственная холдинговая компания эмирата Абу-Даби (имеет статус фонда национального благосостояния). Rambler News Services