«Газпром» снова бьет экспортные рекорды

«Газпром» сообщил, что 6 января поставил исторический рекорд с начала нового года: 615,5 млн куб. м газа на экспорт за сутки, предыдущий рекорд пришелся на 5 января – 614,6 млн куб. м. «Газпром» также три дня подряд – 4, 5 и 6 января – фиксировал рекорды поставок по газопроводу «Северный поток» – 165,2 млн куб. м в сутки. Интерфакс

Renault контролирует «АвтоВАЗ»

Французская Renault сообщила, что владеет более 50% (50,1%) в Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех», контролирующее «АвтоВАЗ»). Теперь Renault будет консолидировать показатели «АвтоВАЗа» в своей отчетности: показатели баланса будут отражены по данным на 31 декабря 2016 г., отчет о прибылях и убытках – с 1 января 2017 г. Интерфакс

РЖД увеличила погрузку в 2016 г.

В декабре 2016 г. погрузка на железных дорогах России составила 105,16 млн т (+0,9% к декабрю 2015 г.), сообщил человек, знакомый с деятельностью РЖД, по итогам года – 1,222 млрд т (+0,6%). Погрузка каменного угля, в частности, выросла на 1,7% (до 328,6 млн т), строительных грузов – на 7,9% (до 141 млн т), железной и марганцевой руды – на 0,5% (до 109,5 млн т), химических и минеральных удобрений – на 4% (до 53,5 млн т), лесных грузов – на 6,9% (до 42,2 млн т). Сократилась погрузка нефти и нефтепродуктов – на 6,1% (до 235,8 млн т), черных металлов – на 0,5% (до 71,01 млн т). Интерфакс

Белорусский транзит подорожает на 7,7%

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на прокачку нефти по своим магистральным трубопроводам, сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли. Транспортировка по маршрутам Унеча (Высокое) – Адамова Застава и Унеча (Высокое) – Броды подорожает на 7,7%. Новые тарифы будут действовать до 31 марта. Во время переговоров о цене российского газа Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит на 20–50%. ТАСС

«Лукойл» и «Газпром» допущены в Иране к государственным тендерам

Иран квалифицировал 29 международных нефтяных компаний, в том числе «Газпром» и «Лукойл», для участия в тендерах, сообщила Национальная иранская нефтяная компания. Среди претендентов также китайские, японские и южнокорейские компании, итальянская Eni, немецкая Wintershall, индийская ONGC, франко-американская Schlumberger, англо-голландская Royal Dutch Shell, французская Total. Интерфакс