Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Всё у нас стабильно, надежно. Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел. Благодаря вам, вашей поддержке».

Президент России пообещал новгородским рыбакам, опираясь на поддержку россиян, и дальше «делать то, что нужно людям, чтобы страна была крепче». («Ведомости»)

Александр Лукашенко

«Мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними строить отношения».

Президент Белоруссии предупредил, что как глава независимого государства «никогда не позволит бросать камни в наш огород и в нашу сторону». («БелТА»)

Барак Обама

«Есть республиканцы, которые, кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам-американцам».

Уходящий президент США предложил членам республиканской партии «напоминать себе, что мы в одной команде», а президент России «не в нашей команде». (ТАСС)