Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$360,7 млрд
– или до 2,5 трлн юаней – власти Китая планируют увеличить в 2016–2020 гг. инвестиции в развитие возобновляемой энергетики, сообщает «Синьхуа». Доля угля в структуре энергопотребления к 2020 г. снизится до 58%, неископаемых энергоресурсов – превысит 15%, следует из плана развития ТЭКа. К 2020 г. использование возобновляемых источников энергии позволит ежегодно сокращать выбросы углеродного газа на 1,4 млрд т. Возобновляемая энергетика позволит создать более 13 млн рабочих мест. Интерфакс
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