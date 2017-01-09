Цифры. Тенденции. События

$360,7 млрд

– или до 2,5 трлн юаней – власти Китая планируют увеличить в 2016–2020 гг. инвестиции в развитие возобновляемой энергетики, сообщает «Синьхуа». Доля угля в структуре энергопотребления к 2020 г. снизится до 58%, неископаемых энергоресурсов – превысит 15%, следует из плана развития ТЭКа. К 2020 г. использование возобновляемых источников энергии позволит ежегодно сокращать выбросы углеродного газа на 1,4 млрд т. Возобновляемая энергетика позволит создать более 13 млн рабочих мест. Интерфакс