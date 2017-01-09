Цена билета на концерт Guns N’Roses в Италии превысила 1000 евро

Единственный концерт американской рок-группы Guns N’Roses состоится на Апеннинах 10 января в городе Имола. Попасть на него еще можно, но за билет придется заплатить 1004 евро, сообщает газета Messaggero. Первоначально билеты на официальном сайте стоили от 90 евро и выше, однако они были раскуплены за один день, уточняет издание. При этом они быстро перекочевали на спекулятивный рынок с удорожанием в разы. Билет за 1000 евро, правда, предусматривает некоторые льготы для его обладателя: в частности, проход на стадион без очереди, бесплатное пиво в баре во время концерта, эксклюзивный проход за кулисы и фотографию на память на сцене, но без музыкантов. В программе концерта – все самые известные хиты группы, завоевавшей сердца фанатов в начале 1990-х гг. Снова вместе фронтмен Эксл Роуз и гитарист Слэш, расставшиеся со скандалом и взаимными обвинениями почти 20 лет назад. Их тур уже принес 105 млн евро только в США. Несмотря на то что формально Guns N’Roses никогда не заявляли о распаде (хотя состав группы постоянно менялся), в последние годы до воссоединения в 2015 г. Роуза и Слэша группа не пользовалась особенным успехом. ТАСС

Сериал «Константин» станет анимационным

Продолжение популярного сериала «Константин» стартует в сезоне 2017/18 г. в новом формате и на новом канале. Когда NBC решил закрыть сериал, многотысячная аудитория была недовольна и попыталась петициями привлечь внимание других крупных телеканалов к этому самобытному шоу. Спустя полтора года телеканал CW берет шоу про Джона Константина под свое крыло. Правда, в формате анимационного сериала. Сериал вернется на малые экраны в виде пяти или шести 10-минутных мультипликационных эпизодов, а Мэтт Райан, подаривший голос телевизионному персонажу, приглашен для озвучивания героя. Первый сезон телеэкранизации комикса об экзорцисте Джоне Константине стартовал в октябре 2014 г. на канале NBC и завершился в феврале с выходом 13-го эпизода. The Hollywood Reporter (Российское издание)