Банк «Санкт-Петербург» подал иск к «Петербурженке»

Банк «Санкт-Петербург» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве ООО «Продовольственная компания «Петербурженка», следует из базы суда. Иск зарегистрирован 30 декабря. «Петербурженка» – производитель колбасных изделий. В 2016 г. к компании подано 38 исков на сумму 28,6 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Выручка за 2015 г. – 716 млн руб., прибыль – 876 000 руб. Ведомости

Селезнев остался в совете директоров ТГК-1

Совет директоров ПАО «ТГК-1» переизбрал начальника департамента ПАО «Газпром» Кирилла Селезнева своим председателем на собрании 30 декабря, следует из данных компании. Заместителем председателя совета директоров назначен гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. В состав директоров входят 11 человек, единственный новый член совета – замначальника департамента ПАО «Газпром» Ирина Коробкина. Она сменила Карена Карапетяна, который назначен премьер-министром Армении. Ведомости

Андеррайтер требует банкротства «Живого офиса»

Компания Finam Company Limited (входит в холдинг «Финам») 28 декабря подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве ОАО «Живой офис», следует из материалов суда. Дата его рассмотрения пока не назначена. «Финам» был одним из андеррайтеров и маркетмейкеров акций «Живого офиса» в рамках IPO компании на Московской бирже в 2013 г. Осенью 2016 г. суд отказался принять иск «Живого офиса» о собственном банкротстве. Ведомости