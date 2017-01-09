Ни «Власти», ни «Денег»

Печатные версии общественно-политических журналов «Деньги» и «Власть» перестают выпускаться с этого года, рассказал «Ведомостям» гендиректор издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» Владимир Желонкин. Формат еженедельных журналов отмирает, продажи рекламы в них не растут, а печать становится все дороже, объяснил он. Пока журналы издавались в ноль. Но «Коммерсантъ» хочет повысить EBITDA и больше не готов тратиться на бумажные версии этих проектов, объясняет Желонкин. По данным Mediascope, в мае – октябре 2016 г. аудитория одного печатного номера «Денег» снизилась на 42% до 215 900 человек, «Власти» – на 11% до 338 000.

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