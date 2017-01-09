Медиахолдингам придется объясниться

По мнению юристов, проект требует существенной доработки
Д. Абрамов / Ведомости
Правовое управление Госдумы раскритиковало законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов – в терминологии документа), внесенный в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым в декабре. По мнению юристов, проект требует существенной доработки: в текущем виде применение предлагаемых норм невозможно. Похожее заключение опубликовало и правительство. Хотя в целом оно поддерживает законопроект, если авторы учтут замечания ко второму чтению.