Медиахолдингам придется объясниться

Правовое управление Госдумы раскритиковало законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов – в терминологии документа), внесенный в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым в декабре. По мнению юристов, проект требует существенной доработки: в текущем виде применение предлагаемых норм невозможно. Похожее заключение опубликовало и правительство. Хотя в целом оно поддерживает законопроект, если авторы учтут замечания ко второму чтению.

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