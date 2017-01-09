Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Старые фильмы покажут без удостоверения
Правительство предлагает разрешить показывать без прокатного удостоверения фильмы, признанные общественным достоянием, следует из плана законопроектной деятельности правительства в 2017 г. Такие поправки могут быть внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Сейчас для показа в кинотеатрах России любой фильм должен получить от Минкультуры прокатное удостоверение. В начале 2015 г. министерство освободило прокатчиков фестивального кино от необходимости получать такие документы. Ведомости
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