Цифры. Тенденции. События

Старые фильмы покажут без удостоверения

Правительство предлагает разрешить показывать без прокатного удостоверения фильмы, признанные общественным достоянием, следует из плана законопроектной деятельности правительства в 2017 г. Такие поправки могут быть внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Сейчас для показа в кинотеатрах России любой фильм должен получить от Минкультуры прокатное удостоверение. В начале 2015 г. министерство освободило прокатчиков фестивального кино от необходимости получать такие документы. Ведомости