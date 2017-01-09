«Акрон» снизил EBITDA

Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за девять месяцев 2016 г. увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. до 14,5 млрд руб., сообщила компания. EBITDA снизилась на 26% до 22,3 млрд руб., рентабельность по этому показателю – на 11 п. п. до 33%. Выручка сократилась на 3% до 66,8 млрд руб. Интерфакс

Пассажиры пересели на поезда

Динамика перевозок пассажиров в поездах дальнего следования в России перед Новым годом вернулась в плюс. По сообщению РЖД, в декабре было отправлено 7,3 млн человек, что на 0,2% больше, чем в том же месяце годом ранее. В 2016 г. дальние перевозки пассажиров выросли на 3,6% до 101,4 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 4,5% до 93,5 млрд пассажирокилометров. Интерфакс

«Базэл» готов развивать аэропорт Иркутска

«Базовый элемент» («Базэл») Олега Дерипаски сохраняет интерес к развитию аэропорта Иркутска и 10 малых региональных аэродромов, следует из письма гендиректора подразделения группы «Аэропорт девелопмент» Максима Илюшина губернатору Иркутской области Сергею Левченко. «Базэл» готов инвестировать в действующий аэропорт Иркутска «на тех условиях, которые сформулирует собственник – Иркутская область», в том числе при условии сохранения акций аэропорта в региональной собственности. Илюшин попросил губернатора дать поручение проинформировать о требованиях к инвесторам проекта. Интерфакс

ТГК-1 продлила заем «Газпрома»

ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») продлила действие трехлетнего займа «Газпрома» на 10 млрд руб. до 30 июня 2017 г., сообщается в материалах компании. ТГК-1 в 2013 г. привлекла заем «Газпрома» на 10 млрд руб. под 8% годовых со сроком действия до 30 декабря 2016 г. Средства предназначались для финансирования основной деятельности. Интерфакс

Австралия ждет снижения цен на уголь

Сокращение импорта коксующегося угля в Китай и увеличение добычи могут привести к снижению цен в 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г., прогнозируют аналитики министерства промышленности, инноваций и науки Австралии. Цены на уголь, поставляемый по традиционным контрактам, в среднем составят $186 за тонну в 2017 г., ожидают эксперты. В IV квартале средние цены были $285 за тонну. Импорт угля в Китай может сократиться на 11% до 51 млн т. Интерфакс

«АвтоВАЗ» заложил машины

«АвтоВАЗ» заложил в ВЭБе оборудование, машины, инструменты и комплектующие на сумму 1,5 млрд руб. По данным Федресурса, дата исполнения обязательства – 2 августа 2023 г. В конце 2016 г. компания уже закладывала машины и оборудование в Росбанке (на 3,7 млрд руб.), ВЭБе (6,2 млрд руб.), Юникредитбанке (2,7 млрд руб.) и др. Интерфакс