Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Сотовые операторы потеряли голос

Сотовые операторы потеряли голос

В новогодние каникулы голосовой трафик МТС и «Вымпелкома» впервые сократился. А интернет-трафик вырос у всех операторов: абоненты пользовались мессенджерами
Сотовые операторы потеряли голос
Сотовые операторы потеряли голос
Е. Разумный / Ведомости

В первый час 2017 г. суммарная продолжительность разговоров в сети МТС сократилась по сравнению с новогодней ночью 2016 г. на 3,3%. Это первый такой спад, следует из сообщения МТС: год назад в это время абоненты МТС проговорили на 25% больше минут, чем в 2014 г. В новогоднюю ночь на 2017 г. наибольший спад – почти 20% – МТС зафиксировала в Сибири, отчитывается представитель оператора Дмитрий Солодовников, был, правда, и рост – 3,6%: он наблюдался только на северо-западе России. По словам Солодовникова, в целом голосовой трафик в новогоднюю ночь превышает показатели обычного буднего вечера в несколько раз.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото