Сотовые операторы потеряли голос

В первый час 2017 г. суммарная продолжительность разговоров в сети МТС сократилась по сравнению с новогодней ночью 2016 г. на 3,3%. Это первый такой спад, следует из сообщения МТС: год назад в это время абоненты МТС проговорили на 25% больше минут, чем в 2014 г. В новогоднюю ночь на 2017 г. наибольший спад – почти 20% – МТС зафиксировала в Сибири, отчитывается представитель оператора Дмитрий Солодовников, был, правда, и рост – 3,6%: он наблюдался только на северо-западе России. По словам Солодовникова, в целом голосовой трафик в новогоднюю ночь превышает показатели обычного буднего вечера в несколько раз.

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