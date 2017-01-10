Московский НПЗ остановился на плановый ремонт

«Газпром нефть» в первые рабочие дни 2017 г. начинает плановый ремонт установок большого технологического кольца Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) – с 10 января по 6 мая, в соответствии с графиком, утвержденным Минэнерго. Пройдет реконструкция установки каталитического крекинга (ее мощность возрастет на 20%) и установки первичной переработки нефти, что позволит снизить ее воздействие на окружающую среду и улучшить показатели энергоэффективности НПЗ. Интерфакс

Погрузка на железных дорогах России в январе снова росла

Грузооборот на железных дорогах России в 2016 г. вырос на 1,6% до 2,342 трлн тонно-километров (ткм), сообщила РЖД, а с учетом рейсов порожних вагонов – на 1,4% до 2,998 трлн. В декабре 2016 г. грузооборот вырос в сравнении с декабрем 2015 г. на 2,9% до 208,2 млрд ткм (с учетом порожних рейсов – на 3,1% до 267 млрд ткм). Погрузка, по оперативным данным, в 2016 г. выросла на 0,6% до 1,222 млрд т. В декабре погрузка составила 105,2 млн т, на 0,9% больше по сравнению с декабрем 2015 г. За первые восемь дней января 2017 г. показатель вырос на 10,8%, заявил представитель РЖД. Интерфакс

Полеты в Египет могут возобновиться в ближайшие месяцы

Россия может возобновить авиасообщение с Египтом в первой половине 2017 г. при условии обеспечения норм безопасности полетов. Египетские авиационные власти провели серьезную работу по повышению авиационной безопасности. В ближайшее время Египет посетит группа российских специалистов, которым предстоит оценить достаточность принятых мер. Первым может быть открыт регулярный рейс Москва – Каир. Интерфакс

Продажи Volkswagen в 2016 г. выросли, несмотря на дизельгейт

Мировые продажи группы Volkswagen, по ее данным, в 2016 г. выросли до 5,99 млн автомобилей, или на 2,8%, несмотря на скандал с занижением показателей выбросов. Это произошло благодаря существенному росту продаж в Китае. Интерфакс

Нефтегазовые компании потратят на 7% больше

Мировые нефтегазовые компании могут увеличить расходы на разведку и добычу на 7% в 2017 г., прогнозирует Barclays. Наибольшее увеличение расходов придется на Северную Америку – на 27%, считает Barclays, но добыча там сократится: рост себестоимости нивелирует эффект от увеличения бюджета. Reuters