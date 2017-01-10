Инвесторы вложили в российские активы $1,14 млрд в 2016 г.

В 2016 г. инвесторы вложили в ориентированные на российские активы фонды в 5,5 раза больше, чем годом ранее, – $1,14 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на предварительные данные Emerging Portfolio Fund Research Global. «Инвесторы пересчитывают прогнозы на 2017 г. с учетом ожиданий снижения ключевой ставки, роста цен на сырьевые товары и постепенной отмены санкций США и Евросоюза», – поясняет Bloomberg. В целом фонды, ориентированные на активы развивающихся рынков (EM), закончили год с притоком средств после рекордного оттока в 2015 г. Прайм

Центробанк получил ОФЗ от банков-должников

ЦБ в декабре 2016 г. получил в собственный портфель ОФЗ номинальной стоимостью 1,96 млрд руб. из-за неисполнения банками обязательств по операциям рефинансирования, говорится в сообщении регулятора. Последний раз ЦБ получал бумаги от банков – должников по операциям репо в сентябре 2016 г., тогда регулятор получил ОФЗ на 11,4 млрд руб. В апреле 2016 г. ЦБ начал продавать ОФЗ для абсорбирования ликвидности, высвобождающейся из резервного фонда для финансирования дефицита бюджета. Всего в апреле – декабре 2016 г. он продал ОФЗ на 143,2 млрд руб. Интерфакс

ВТБ докапитализировал БМ-банк

ВТБ в конце декабря 2016 г. докапитализировал БМ-банк (бывший Банк Москвы) на 15 млрд руб. В результате уставный капитал банка вырос на 8,3% до 14,7 млрд руб. Наблюдательный совет ВТБ одобрил докапитализацию БМ-банка в ноябре 2016 г. Предполагалось, что БМ-банк разместит 11,29 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб. каждая по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика. иИнтерфакс

Капитализация «Тинькофф банка» превысила $2 млрд

Капитализация «Тинькофф банка» (TCS Group) превысила $2 млрд в ходе торгов на Лондонской бирже впервые за три года. В понедельник бумаги компании подорожали на 1,38% до $11. За 2016 г. бумаги группы подорожали в 3,5 раза. В конце ноября прошлого года «Тинькофф банк» сообщал, что ожидает роста чистой прибыли в 2017 г. до 13–14 млрд руб. «Тинькофф банк» вышел на IPO на Лондонской бирже в октябре 2013 г. Тогда он был оценен в $3,2 млрд. ТАСС, Ведомости

ЦБ частично разморозил счета Интехбанка

ЦБ частично разморозил счета Интехбанка, заявил министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов. Теперь вкладчики смогут распоряжаться средствами, поступившими после введения моратория. «Главная новость, что с сегодняшнего дня Интехбанк начал осуществлять платежи физическим и юридическим лицам», – сказал он. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка введен на три месяца. РБК