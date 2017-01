Версия лайт

На статью «Повесть о советском человеке» (№ 245 от 28.12.2016, стр. 06)

В статье правильно описаны симптомы болезни и даже раскрыты некоторые причины ее. Беда в том, что лечить ее тяжело, а хочется спокойной жизни. Элита наша оказалась слишком консервативной и ленивой, поскольку получила власть и деньги без каких-либо действительных заслуг перед обществом. Да и за свободу у нас боролась горстка диссидентов <...>

Нынешняя власть, безусловно, порождение советской. Но жить с ней легче, поскольку она еще не стала тотальной. Иосиф Бродский писал: «ворюга мне милей, чем кровопийца». Но по мере оскудения кормушки ее стремление к тоталитаризму усиливается. Сейчас идет поиск подходящей для этого идеологии.

Надежда Приходько, Тульская область

Программа для Трампа

На статью «Трамп опоздал» (№ 245 от 28.12.2016, стр. 05)

Не то чтобы рецептов совсем не было. Например, несколько гарвардских профессоров (включая Майкла Портера) опубликовали в сентябре 2016 г. результаты широкого исследования среди руководителей корпораций, студентов MBA и, скажем так, «обычных людей» (Problems Unsolved and a Nation Divided. The State of U.S. Competitiveness 2016, Michael Porter et al. September 2016). Среди всех групп опрошенных есть понимание и консенсус в отношении того, что необходимо делать, чтобы повысить конкурентоспособность американской экономики и двигаться в сторону решения стоящих сегодня перед ней проблем. Среди прочего: реформа регулирования бизнеса и рынка труда, фундаментальное преобразование налогового кодекса, программа профессионального обучения и переподготовки в течение всей профессиональной жизни работников, перестройка (или скорее «перенастройка», о каких-то совсем уж радикальных изменениях в этой части речь не идет) политической системы и т. д. Очень интересная программа. И без популизма, экстремизма и прочего предвыборного кретинизма. Правда, есть опасения, что у новой администрации не хватит политических воли и ресурса, чтобы начать ее осуществлять.

Дмитрий Крылов, Москва

Дьявол в структуре

На статью «Россия ищет вход в выход» (№ 246 от 29.12.2016, стр. 04)

Что значит «первое десятилетие века Россия, напротив, росла в 1,5 раза быстрее, чем мир в целом»? А структуру роста, да еще в реальных ценах, кто-нибудь анализировал? Так вот, если принимать в расчет структуру роста, то стратегические составляющие не росли, а деградировали: рост образования с 2000 по 2015 г. составил 0,98, медицины – 1,02. Росли в разы: ритейл, банковское обслуживание и строительство, т. е. те сферы, которые перераспределяли нефтегазовое бабло. Мы совсем перестали производить, а стали только потреблять на нефтегазовую ренту – вот и убили реальную экономику. Теперь нужны десятилетия хотя бы для возврата в 90-е.

Владимир Юровский, Москва

