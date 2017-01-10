Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Наши американские коллеги в своей истории проходили такие этапы «охоты на ведьм». <...> Потом они сменяются более трезвыми специалистами».

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле «наблюдается серьезная усталость» от обвинений в причастности России к хакерским атакам на США. («Интерфакс»)

Геннадий Онищенко

«Дали слово этим негодяям, преступникам, которые этим занимаются, и они обстоятельно рассказывали преимущества этого изобретения».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке обвинил государственный телеканал «Россия» в «пропаганде пресловутого вайпинга». («Говорит Москва»)

Башар Асад

«Мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет».

Президент Сирии не исключил, что на предполагаемых межсирийских переговорах в Астане будет обсуждаться и вопрос о его пребывании в этой должности. (SANA)