Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Пошла в рост

Средняя цена российской нефти марки Urals в прошлом году составила $41,9 за баррель, сообщил Минфин. В 2015 г. было $51,23, таким образом, в 2016 г. цена снизилась на 18,2% после падения почти в 2 раза (с $97,6) в предыдущем году. В декабре 2016 г. цена барреля Urals составила $52,08, что в 1,4 раза выше, чем в декабре 2015 г. ($36,42). Интерфакс

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