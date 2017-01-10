Цифры. Тенденции. События

Пошла в рост

Средняя цена российской нефти марки Urals в прошлом году составила $41,9 за баррель, сообщил Минфин. В 2015 г. было $51,23, таким образом, в 2016 г. цена снизилась на 18,2% после падения почти в 2 раза (с $97,6) в предыдущем году. В декабре 2016 г. цена барреля Urals составила $52,08, что в 1,4 раза выше, чем в декабре 2015 г. ($36,42). Интерфакс