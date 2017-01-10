Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
ГАЗ ушел в отпуск
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) предоставил работникам двухнедельный корпоративный отпуск с 9 по 22 января 2017 г. из положенных по закону четырех недель ежегодного оплачиваемого отпуска, сказали в пресс-службе предприятия. Оставшиеся две недели будут предоставлены в июле – августе. Во время отпуска на заводе будет проведена модернизация, необходимая для развития производства автомобилей поколения Next, в частности для увеличения мощностей выпуска цельнометаллического фургона и микроавтобуса «Газель Next», отметили в компании. На автозаводе также пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно провести без остановки производства. Интерфакс
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров