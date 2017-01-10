Цифры. Тенденции. События

ГАЗ ушел в отпуск

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) предоставил работникам двухнедельный корпоративный отпуск с 9 по 22 января 2017 г. из положенных по закону четырех недель ежегодного оплачиваемого отпуска, сказали в пресс-службе предприятия. Оставшиеся две недели будут предоставлены в июле – августе. Во время отпуска на заводе будет проведена модернизация, необходимая для развития производства автомобилей поколения Next, в частности для увеличения мощностей выпуска цельнометаллического фургона и микроавтобуса «Газель Next», отметили в компании. На автозаводе также пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно провести без остановки производства. Интерфакс