Объявлена дата выхода продолжения сериала «Твин Пикс»

Трансляция нового сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» (Twin Peaks) начнется на американском кабельном телеканале Showtime 21 мая 2017 г. Генеральный директор Showtime Дэвид Невинс сказал, что уже посмотрел все 18 новых серий. «Это совершенно «героиновый» Линч, и я буду счастлив представить его зрителям», – заметил Невинс. По его словам, продолжать сериал по окончании показа не предполагается. «Твин Пикс» выходил на канале ABC в 1990–1991 гг. О возобновлении сериала было объявлено осенью 2014 г. Известно, что в продолжении, события которого происходят в наши дни, снимется Кайл Маклахлен, сыгравший в оригинальном сериале главную мужскую роль – агента ФБР Дэйла Купера, расследующего обстоятельства смерти Лоры Палмер, девушки из городка Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон. Также сообщалось, что в новый «Твин Пикс» вернутся актеры Шерил Ли, Ричард Беймер, Дана Эшбрук, Кэтрин Коулсон. Предполагалось, что Дэвид Линч будет соавтором сценария и режиссером девяти серий нового сезона. В апреле 2015 г. он отказался участвовать в проекте из-за бюджетных ограничений, но вскоре Showtime удалось договориться с режиссером, причем он согласился снять больше девяти серий. Летом 2015 г. премьеру третьего сезона «Твин Пикс» отложили до 2017 г. Colta.Ru

Новая книга Харуки Мураками выйдет в конце февраля

По-японски двухтомный роман будет называться «Кисидантё гороси», а в английском варианте – Killing commendatore, что можно перевести как «Убийство командора». Издательство также сообщило, что оба тома книги поступят в продажу 24 февраля. 67-летний Харуки Мураками – один из самых популярных в мире современных писателей, его произведения переведены более чем на 40 языков. Российскому читателю известны его романы «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже», «1Q84». ТАСС