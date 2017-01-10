Цифры. Тенденции. События

Норвегия первой отключит FM-вещание

11 января Норвегия станет первой в мире страной, которая откажется от радиовещания в FM-диапазоне и перейдет на цифровое радио (DAB и DAB+), сообщает AFP. Сторонники цифрового вещания утверждают, что DAB дает лучшее качество передачи звука и позволяет создать больше каналов вещания и все это в 8 раз дешевле, чем FM. Цифровое вещание позволит слушателям находить передачи, которые они пропустили в прямом эфире, также реформа упростит экстренное оповещение населения в кризисных ситуациях. Ведомости