Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Норвегия первой отключит FM-вещание

11 января Норвегия станет первой в мире страной, которая откажется от радиовещания в FM-диапазоне и перейдет на цифровое радио (DAB и DAB+), сообщает AFP. Сторонники цифрового вещания утверждают, что DAB дает лучшее качество передачи звука и позволяет создать больше каналов вещания и все это в 8 раз дешевле, чем FM. Цифровое вещание позволит слушателям находить передачи, которые они пропустили в прямом эфире, также реформа упростит экстренное оповещение населения в кризисных ситуациях. Ведомости

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