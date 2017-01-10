Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Норвегия первой отключит FM-вещание
11 января Норвегия станет первой в мире страной, которая откажется от радиовещания в FM-диапазоне и перейдет на цифровое радио (DAB и DAB+), сообщает AFP. Сторонники цифрового вещания утверждают, что DAB дает лучшее качество передачи звука и позволяет создать больше каналов вещания и все это в 8 раз дешевле, чем FM. Цифровое вещание позволит слушателям находить передачи, которые они пропустили в прямом эфире, также реформа упростит экстренное оповещение населения в кризисных ситуациях. Ведомости
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров