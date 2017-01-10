Каникулы в Финляндии провели больше 200 000 петербуржцев

С 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. через таможенные посты на границе с Финляндией в Ленобласти в автомобильных пунктах пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск проследовало почти 198 000 человек. Выборгская таможня оформила более 63 000 легковых автомобилей. Кроме того, в этот период на поездах «Аллегро» и «Лев Толстой» проследовало 21 200 пассажиров. На таможне отмечают, что увеличение количества пассажиров поездов по расписанию составило 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в дополнительных поездах количество пассажиров увеличилось на 55%. С 30 декабря по 9 января на территорию России из Эстонии через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород въехало 6800 легковых транспортных средств, 410 автобусов. На машинах перемещались 31 800 человек, пешком через пункт упрощенного пропуска границу перешли 17 100 человек. Интерфакс

Новый иск о банкротстве «Юлмарта»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», говорится на сайте суда. Иск подало ООО «Консультационная группа «Санация». Эта же компания подала в суд заявления о вступлении в дела о банкротстве НАО «Юлмарт» и ООО «Юлмарт девелопмент». По данным СПАРК, гендиректор и владелец «Санации» – Дмитрий Космачев. Представители Дмитрия Костыгина и Михаила Васинкевича, которые являются сторонами корпоративного конфликта, от комментариев отказались, но близкий к Костыгину источник выразил надежду, что новая сторона будет «конструктивной и договороспособной». Ведомости

«Ленэнерго» займет 5 млрд руб.

«Ленэнерго» (входит в «Россети») привлекает две кредитные линии от Газпромбанка – 3 млрд и 2 млрд руб сроком на 60 месяцев, следует из материалов на сайте госзакупок. Газпромбанк был единственным участником конкурсных процедур. Прайм