Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Труба опустела

Труба опустела

«Транснефть» остановила прокачку азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку – Новороссийск. Причина – ремонт на заводе в порту Махачкала
За 9 месяцев 2016 г. транспортировка нефти по всей системе «Транснефти» составила 360,2 млн т
За 9 месяцев 2016 г. транспортировка нефти по всей системе «Транснефти» составила 360,2 млн т
Интерпресс / PhotoXPress

«Транснефть» приостановила транспортировку нефти из Азербайджана от станции Ширвановка, сообщил представитель монополии. По его словам, в Махачкале слив нефти с танкеров остановлен «Дагнефтепродуктом» (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие «Дагнефтепродукту» резервуары). Компания в своем письме в адрес «Черномортранснефти» («дочка» «Транснефти») от 9 января 2017 г. объяснила это так: «В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов перекачка нефти откладывается на три дня». «Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется», – добавил представитель «Транснефти».

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