«Лукойл» и «Башнефть» продлили договор

«Лукойл» и «Башнефть» (50% принадлежит «Роснефти») заключили еще на один год договор о реализации нефти их совместного предприятия «Башнефть-Полюс», разрабатывающего месторождения Требса и Титова в НАО. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Башнефть-Полюс», как и прежде, будет продавать 85% добытой нефти трейдеру «Лукойла» – Litasco. По условиям лицензии «Башнефть-Полюс» должен обеспечить переработку 42% добываемой нефти на российских НПЗ. Для этого СП покупает нефть у «Лукойла» и «Роснефти». Интерфакс

«Базэлу» нужно все «Емельяново»

Структура, близкая к «Базовому элементу» Олега Дерипаски, направила администрации Красноярского края оферту на выкуп оставшихся у края 49% аэропорта «Емельяново», рассказал источник в крайадминистрации. Об оферте со стороны контролирующего собственника заявил губернатор Виктор Толоконский. Летом 2015 г. структура Дерипаски купила 51% аэропорта на краевом аукционе за 4,05 млрд руб. (стартовая цена была 2 млрд руб.). Интерфакс

Российский сверхзвуковой самолет взлетит в 2030 г.

Российский серийный гражданский сверхзвуковой самолет может появиться к 2030 г., а в ближайшее время – летающий демонстратор, облик которого пока прорабатывается. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского Сергей Чернышев. «Рассматриваем несколько вариантов: самолет на 12–16 пассажиров и на 60–80. Есть вариант совсем маленького делового самолета – на 6–8 пассажиров. Но стартуем мы именно с первого из обозначенных сверхзвуковых самолетов», – сказал он. ТАСС

К «Мечелу» подан иск на 10,1 млрд руб.

Голландская Atrix B.V., одним из соучредителей которой является бизнесмен Вадим Варшавский, подала в понедельник иск к четырем «дочкам» «Мечела» на 10,1 млрд руб., следует из картотеки дел арбитражного суда. «Мечел» обвиняют в невыгодных контрактах, которые разорили Ростовский электрометаллургический завод. Представитель «Мечела» обвинения отвергает. Ведомости

Экс-владелец Polyus Gold возглавил претендента на Сухой Лог

Сергей Лепешкин, совладелец московского банка «Акрополь» и экс-миноритарий Polyus Gold, стал гендиректором ООО «Золото Бодайбо», следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». Эта компания – один из претендентов на Сухой Лог. Вторая заявка поступила от «СЛ золота» – СП «Полюса» (51%) и «Ростеха» (49%). ООО «Золото Бодайбо» на 58% принадлежит Ибрагиму Магомедовичу Паланкоеву (ранее он также был гендиректором), 42% владеет АО «Клиенты стратегия результат», входящее в группу ВТБ. Интерфакс