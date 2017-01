Исчезновение Yahoo

Yahoo сменит название и руководство после завершения сделки по продаже основного бизнеса американской Verizon Communications. Как следует из материалов, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оставшаяся часть Yahoo будет действовать как инвестиционная компания в соответствии с законом 1940 г. и станет называться Altaba Inc. Среди активов, которые она сохранит, останутся пакет в Alibaba Group Holding Ltd. (по оценкам аналитиков, на него приходится 61% от общей стоимости нынешней Yahoo) и Yahoo Japan (13%). Новое название – это сочетание слов alternate (чередовать) и Alibaba, рассказал информированный источник The Wall Street Journal (WSJ).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров