Исчезновение Yahoo

Yahoo сменит название и руководство после завершения сделки по продаже основного бизнеса американской Verizon Communications
Е. Разумный / Ведомости
Yahoo сменит название и руководство после завершения сделки по продаже основного бизнеса американской Verizon Communications. Как следует из материалов, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оставшаяся часть Yahoo будет действовать как инвестиционная компания в соответствии с законом 1940 г. и станет называться Altaba Inc. Среди активов, которые она сохранит, останутся пакет в Alibaba Group Holding Ltd. (по оценкам аналитиков, на него приходится 61% от общей стоимости нынешней Yahoo) и Yahoo Japan (13%). Новое название – это сочетание слов alternate (чередовать) и Alibaba, рассказал информированный источник The Wall Street Journal (WSJ).