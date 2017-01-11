Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Вкратце

ФАС рассудит крымских операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ГУПС «Севтелеком» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении ведомства. К нему поступило заявление крымского оператора «К-телеком» об установлении «Севтелекомом» невыгодных тарифов на услуги по пропуску трафика. Интерфакс

«Ростелеком» приобрел интернет-провайдера в Тюмени

«Дочка» «Ростелекома» – «Башинформсвязь» – закрыла сделку по приобретению 100% тюменского интернет-провайдера ООО «Сибитекс». Компания обслуживает около 7500 пользователей, из них около 800 корпоративных. Сумма сделки не раскрывается. Интерфакс

Усманов перевел все активы «Мегафона» в Россию

Акции «Мегафона», принадлежащие структурам USM Holdings Алишера Усманова, теперь полностью находятся в российской юрисдикции. «АФ телеком холдинг» (входит в USM Holdings) Усманова перевел 0,1562% акций оператора, которые ранее принадлежали кипрской Telecominvest Holdings Limited, в российскую «дочку». RNS