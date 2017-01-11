Основной владелец «Аптек 36,6» увеличил долю в компании

Основной акционер ПАО «Аптечная сеть 36,6» – Palesora Limited, контролируемая гендиректором аптечной компании Владимиром Кинцурашвили и председателем ее совета директоров Иваном Саганелидзе, в результате допэмиссии увеличила долю в сети с 60,58 до 62,31%. Это следует из материалов группы. Допэмиссия проведена в конце декабря 2016 г. в ходе слияния с группой А5. Также 10,08% в «Аптечной сети 36,6» получил концерн «Россиум» основного владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева. Reuters

«Эфко» инвестирует в селекцию семян

Группа «Эфко» до конца 2017 г. вложит более 600 млн руб. в строительство первой очереди селекционно-семеноводческого центра по производству семян сои и других культур в Белгородской области, сообщил представитель областного правительства. К 2020 г. его мощность достигнет 25 000 т. Компания вложит в проект собственные и заемные средства. ТАСС

Metro увеличила продажи в России

Немецкая Metro Group в I квартале 2016/17 финансового года (длится с октября по декабрь) сообщила о росте сопоставимых продаж в России на фоне восстановления курса рубля, несмотря на усилившуюся ценовую конкуренцию в регионе. Выручка в предыдущем финансовом году, завершившемся в сентябре 2016 г., сократилась на 13,1% до 3 млрд евро. В России компания представлена сетью Metro Cash & Carry и магазинами бытовой техники и электроники Media Markt. Глобальная компания за I квартал сократила выручку на 0,6% год к году до 17 млрд евро, ее сопоставимые продажи выросли на 0,1%. Интерфакс

L’Oreal купила маску для лица

Крупнейший в мире производитель косметики – французская L’Oreal сообщила о покупке трех марок средств по уходу за кожей (CerAve, AcneFree и Ambi) у канадской фармкомпании Valeant Pharmaceuticals International. Сумма сделки – $1,3 млрд. Совокупная годовая выручка брендов оценивается в $168 млн. Интерфакс