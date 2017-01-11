19,5% «Роснефти» отправились в Сингапур

Владельцем 19,5% «Роснефти» стала сингапурская QHG Shares Pte Ltd., сообщила «Роснефть». В сообщении отмечается, что 19,5% «Роснефти» QHG Shares Pte приобрела 15 декабря 2016 г. Схожее название – QHG Trading LLP – принадлежит совместному предприятию Qatar Holding и Glencore Energy UK Ltd., которое заключило пятилетний контракт с «Роснефтью» на поставку нефти размером от 22,5 млн до 55 млн т. Ведомости

Нефтедобычу сокращают

Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Кувейт, Катар и Ирак уже анонсировали, что выполнили план по сокращению нефтедобычи на 60–70% от запланированной нормы, заявил кувейтский министр нефтяной промышленности Ессам Аль-Марзоук. Уже на 20 000 барр. в сутки снизил добычу Казахстан, а Азербайджан начал процесс сокращения на 35 000 барр. в сутки. Все страны – члены ОПЕК и еще 11 стран согласились в декабре 2016 г. сократить добычу на 1,8 млн барр. в сутки. Bloomberg, Интерфакс

Рекордный декабрь «Газпрома»

«Газпром» в декабре прошлого года экспортировал в дальнее зарубежье рекордный объем газа – 17,8 млрд куб. м, сообщила компания. Это более чем на 17% больше показателей декабря 2015 г. Таким образом, в прошлом году компания трижды обновила абсолютный максимальный показатель поставок на этот рынок за месяц: в октябре (17,1 млрд куб. м), ноябре (17,6 млрд куб. м) и декабре (17,8 млрд куб. м). Интерфакс

Следователи назвали версии аварии Airbus в Калининграде

Северо-Западное следственное управление рассматривает три вероятные причины авиационного происшествия в аэропорту «Храброво», заявил руководитель калининградского отдела Александр Перепилицын. 3 января при посадке у самолета «Аэрофлота» подломилась стойка шасси, лайнер на 5 м выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Авиапроисшествие могло произойти из-за ошибки экипажа, сбоя в работе технических систем самолета, а также плохого состояния взлетно-посадочной полосы, сказал Перепилицын. Интерфакс

Тимченко получил 9% «Новатэка»

Геннадий Тимченко стал владельцем 9,2% акций «Новатэка», сообщила компания. Но в целом доля бизнесмена не изменилась, сказал представитель Volga Group. ООО «Волга груп» передало Тимченко 9,1329% в виде возврата ценных бумаг по договору займа, еще 0,0254% Тимченко купил у своей же структуры ВРН С.А.Р.Л. Интерфакс