Цифры. Тенденции. События

Трамп, Европа и Китай угрожают мировой экономике

Три основных риска, способных подорвать глобальный экономический подъем, выделяет главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус: рост протекционизма со стороны США после вступления Дональда Трампа на пост президента, европейская политика и растущие долги Китая. «Это то, за чем мы внимательно следим, и этот фактор несет в себе понижательные риски для мировой экономики», – говорит он. При этом Goldman Sachs повысил прогноз роста мирового ВВП на 2017 г. до 3,6%. Благоприятный прогноз связан, в частности, с ожиданиями смягчения финансовых ограничений и бюджетной политики, что должно оказать необходимую поддержку главным образом развитым странам, считает Хатциус. Интерфакс