Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Трамп, Европа и Китай угрожают мировой экономике

Три основных риска, способных подорвать глобальный экономический подъем, выделяет главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус: рост протекционизма со стороны США после вступления Дональда Трампа на пост президента, европейская политика и растущие долги Китая. «Это то, за чем мы внимательно следим, и этот фактор несет в себе понижательные риски для мировой экономики», – говорит он. При этом Goldman Sachs повысил прогноз роста мирового ВВП на 2017 г. до 3,6%. Благоприятный прогноз связан, в частности, с ожиданиями смягчения финансовых ограничений и бюджетной политики, что должно оказать необходимую поддержку главным образом развитым странам, считает Хатциус. Интерфакс

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото