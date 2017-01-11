Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Слова

Рамзан Кадыров

«Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями. <...> Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!»

Глава Чечни поздравил соотечественников с 60-летием возвращения чеченцев на родину после сталинской депортации и поблагодарил за это Никиту Хрущева. («Ведомости»)

Андрей Луговой

«Просто не очень понимаю, где я и где список Магнитского <...> и чего это вдруг я такого за последние год, два, три, четыре совершил».

Депутат Госдумы, подозреваемый британцами в убийстве Александра Литвиненко, выразил недоумение по поводу его включения в список Магнитского. («РИА Новости»)

Игорь Конашенков

«Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования».

Представитель Минобороны назвал «абсолютным бредом и выдумкой» слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи. («Интерфакс»)