Цифры. Тенденции. События

В Забайкалье погасят долги по зарплате учителям

Минфин Забайкальского края перечислил 530 млн руб. для выплаты задолженности по декабрьской зарплате учителям муниципальных учреждений образования, сообщила пресс-служба регионального правительства. Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 г. и в начале 2016 г. Задержки неоднократно приводили к приостановке работы педагогов. ТАСС