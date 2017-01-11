Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
В Забайкалье погасят долги по зарплате учителям
Минфин Забайкальского края перечислил 530 млн руб. для выплаты задолженности по декабрьской зарплате учителям муниципальных учреждений образования, сообщила пресс-служба регионального правительства. Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 г. и в начале 2016 г. Задержки неоднократно приводили к приостановке работы педагогов. ТАСС
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