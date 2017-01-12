Silk Road Fund разрешено купить акции «Сибура»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предварительно согласовала сделку по приобретению дочерней компанией китайского Silk Road Fund 10% акций «Сибур холдинга», сообщила ФАС. В конце прошлого года акционеры «Сибура» и представители Silk Road Fund подписали документы о приобретении фондом 10% «Сибура». Исходя из сообщений «Сибура», около 9% акций продаст председатель совета директоров «Сибура» Леонид Михельсон (пока владеет 43,2%). Геннадий Тимченко (14,2%) и Кирилл Шамалов (20,9%) не участвуют в сделке. Акционерами «Сибура» также являются нынешние и бывшие топ-менеджеры через ООО «Капитал М» (11,25%), включая председателя правления холдинга Дмитрия Конова и гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова. Интерфакс

Выросло потребление энергии

Энергопотребление в России в декабре выросло на 5,5% в сравнении с декабрем 2015 г. – до 104,7 млрд кВт ч, сообщил «Системный оператор». В частности, потребление в единой энергосистеме составило 101,8 млрд кВт ч (+5,6%). Выработка электростанций выросла на 5,7% – до 106 млрд руб. Рост потребления «Системный оператор» объясняет морозами – среднемесячная температуре в декабре была на 5,7 градуса ниже, чем год назад. Интерфакс

«Ямал» нашел дефект SSJ100

Авиакомпания «Ямал» выявила дефект у одного из трех эксплуатируемых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), полеты на этом лайнере пока не осуществляются, сообщили в пресс-службе авиакомпании.«Ремонтируем, [самолет] пришел с дефектом», – отметил сотрудник пресс-службы, не уточнив, в чем конкретно заключается дефект. Он отметил, что дефект будет устранен до конца января. «Поступление новых самолетов пока приостановлено из-за обнаружения [дефекта] на этом самолете», – добавил собеседник. «Ямал» собирался взять в операционный лизинг в 2015–2017 гг. 25 самолетов SSJ100. Интерфакс

Continental удвоил производство в Калуге

Шинный завод «Континентал Калуга» (входит в концерн Continental) в 2016 г. увеличил производство шин на 50% до 3 млн шт., сообщили в пресс-службе предприятия. План на 2017 г. – 3,1 млн шин. Завод также рассчитывает увеличить количество видов продукции на 30 наименований. Сейчас на предприятии производится порядка 300 видов шин. Новая продукция будет поставляться как в магазины, так и на автозаводы. Интерфакс

Delo Ports увеличила перевалку

Грузооборот стивидорной группы Delo Ports в 2016 г. вырос на 10% до 6 млн т, говорится в сообщении компании. Контейнерный терминал НУТЭП на восстановлении рынка перевалил на 15% больше – 233 479 TEU, перевалка зерна через терминал КСК увеличилась на 18% до 3,3 млн т. По остальным грузам динамика отрицательная. Интерфакс