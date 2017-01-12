Депозитный аукцион казначейства не состоялся

Депозитный аукцион казначейства России на 100 млрд руб. 11 января не состоялся из-за отсутствия спроса банков. Минимальная процентная ставка на аукционе была установлена на уровне 9,9% годовых. Казначейство совместно с Минфином и ЦБ с 2008 г. регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты. Прайм

СК «Согласие» уходит с рынка ОМС

Дочерняя компания СК «Согласие» – ЗАО «Согласие-М» – объявила о завершении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) и дальнейшей ликвидации компании, следует из информации на сайте медстраховщика. С 31 декабря 2016 г. «Согласие-М» прекращает свое существование. «С целью повышения эффективности своей деятельности СК «Согласие» приняла решение сконцентрироваться на рисковом и накопительном страховании, а именно на тех направлениях бизнеса, где компания традиционно занимает лидирующие позиции», – отметили в пресс-службе страховщика. Интерфакс

S&P зарегистрирует филиал в России

S&P подало в ЦБ документы для регистрации филиала в России. «28 декабря 2016 г. мы направили пакет документов, необходимых для регистрации филиала компании, в Банк России. Документы в настоящий момент находятся на рассмотрении у регулятора», – сказали в агентстве. Согласно новому закону о деятельности рейтинговых агентств, российские власти будут использовать в регуляторных целях только рейтинги по национальной шкале и только от аккредитованных агентств. С 1 июля 2017 г. ЦБ предполагает отказаться от использования кредитных рейтингов агентств, не вошедших в реестр. Сейчас в него включены две организации – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство и RAEX. РИА Новости