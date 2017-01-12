Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Почтальоны направились к выходу

Почтальоны направились к выходу

Через месяц после того, как на «Почте России» побывали следователи, компанию покинули сразу три топ-менеджера. Двое из них работали с Дмитрием Страшновым еще в Tele2

Кирилл Седов

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