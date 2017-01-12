Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Почтальоны направились к выходу

Почтальоны направились к выходу

Через месяц после того, как на «Почте России» побывали следователи, компанию покинули сразу три топ-менеджера. Двое из них работали с Дмитрием Страшновым еще в Tele2
Всего у гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова 13 заместителей
Всего у гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова 13 заместителей
МАКСИМ СТУЛОВ / Ведомости

Три заместителя гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова покидают компанию, говорится в сообщении предприятия. Это заместитель по операционному управлению Сергей Тимошин, Родион Шишков, отвечавший за развитие госуслуг и новых сервисов, а также заместитель гендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова. Все трое покидают свои должности по личному желанию, говорится в сообщении предприятия.

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