Депутаты скачали кино

Одна из главных идей документа – ограничить иностранное владение онлайн-кинотеатрами, работающими в России
М. Стулов / Ведомости
Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров. Это следует из документов, опубликованных на сайте Госдумы. Рассмотрение законопроекта может состояться уже 13 января. Из постановления Госдумы также следует, что поправки к законопроекту могут быть направлены в профильный комитет в течение 30 дней со дня принятия постановления. Также депутаты рекомендуют комитету по информполитике доработать документ с учетом поступивших поправок, говорится в постановлении.