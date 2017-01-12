Депутаты скачали кино

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров. Это следует из документов, опубликованных на сайте Госдумы. Рассмотрение законопроекта может состояться уже 13 января. Из постановления Госдумы также следует, что поправки к законопроекту могут быть направлены в профильный комитет в течение 30 дней со дня принятия постановления. Также депутаты рекомендуют комитету по информполитике доработать документ с учетом поступивших поправок, говорится в постановлении.

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