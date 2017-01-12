Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Топ-менеджера Samsung подозревают в коррупции

Власти Южной Кореи вызвали на допрос заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе. Следователи подозревают, что Samsung перечислял пожертвования в некоммерческие фонды, контролируемые подругой президента Чхве Сун Силь. Это может быть расценено как коррупция. Интерфакс

Seagate проведет сокращение

Производитель жестких дисков Seagate Technology сократит в Китае более 2000 сотрудников, поскольку закрывает свой завод в городском округе Сучжоу в провинции Цзянсу. Эти меры связаны с планами Seagate по реструктуризации. RNS

Основатели LinkedIn и eBay вложатся в искусственный интеллект

Основатель социальной сети LinkedIn Рид Хоффман и основатель eBay Пьер Омидьяр направили по $10 млн каждый на исследование искусственного интеллекта, сообщает Recode. Исследование направлено на развитие искусственного интеллекта, который не сможет навредить обществу. RNS

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