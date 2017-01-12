Вкратце
Топ-менеджера Samsung подозревают в коррупции
Власти Южной Кореи вызвали на допрос заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе. Следователи подозревают, что Samsung перечислял пожертвования в некоммерческие фонды, контролируемые подругой президента Чхве Сун Силь. Это может быть расценено как коррупция. Интерфакс
Seagate проведет сокращение
Производитель жестких дисков Seagate Technology сократит в Китае более 2000 сотрудников, поскольку закрывает свой завод в городском округе Сучжоу в провинции Цзянсу. Эти меры связаны с планами Seagate по реструктуризации. RNS
Основатели LinkedIn и eBay вложатся в искусственный интеллект
Основатель социальной сети LinkedIn Рид Хоффман и основатель eBay Пьер Омидьяр направили по $10 млн каждый на исследование искусственного интеллекта, сообщает Recode. Исследование направлено на развитие искусственного интеллекта, который не сможет навредить обществу. RNS