«Эконива» увеличивает надои

Агрохолдинг «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра сообщил о запуске восьмого молочного комплекса в Воронежской области. Стоимость проекта мощностью 26 000 т молока в год – 2 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. предоставил в кредит Россельхозбанк. «Эконива» – один из крупнейших производителей молока в стране, в 2015 г. компания произвела 180 000 т молока. Интерфакс, Ведомости

Скот болеет

В России за 2016 г. зафиксировано 290 очагов африканской чумы свиней, сообщает Россельхознадзор, болезнь зарегистрирована в 25 регионах. Большая часть приходится на домашних свиней. Также Россельхознадзор заявил о четырех случаях ящура в двух регионах, пяти случаях высокопатогенного гриппа птиц в четырех регионах. Интерфакс

«Детский мир» перевыполнил план

Продавец товаров для детей ГК «Детский мир» сообщил об открытии в 2016 г. 100 магазинов, в том числе 40 точек в Московском регионе. Летом 2016 г. ритейлер скорректировал план открытия новых магазинов: компания сообщила, что вместо заявленных 50 магазинов откроет свыше 80. Ритейлер управляет 480 магазинами «Детский мир» и 45 магазинами ELC. Ведомости

Еда уродилась

Производство сельхозпродукции в России в 2016 г. выросло более чем на 4%, цитирует пресс-служба Минсельхоза министра сельского хозяйства Александра Ткачева. «Это беспрецедентный рост. Получен рекордный урожай зерна – 119 млн т. Сохраняется положительная динамика в производстве животноводческой и рыбной продукции», – заявил он. В 2015 г. сельхозпроизводство увеличилось на 2,6%. Интерфакс