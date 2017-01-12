Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Наказать за невыплату зарплаты
Прокуратура Приморья выдвинула обвинение против бывшего гендиректора оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке Михаила Харченко. По версии следствия, с июня 2015 г. по февраль 2016 г. он умышленно не выплачивал зарплату коллективу завода, состоящему из 1180 работников. В результате предприятие задолжало рабочим более 219 млн руб. При этом на предприятии имелись средства, достаточные для выплаты зарплаты. Ранее оставшиеся без работы после сокращений сотрудники оборонного завода обратились к главе государства с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив. Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Facebook отметил, что поручил Минобороны помочь предприятию с заказами. Интерфакс
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