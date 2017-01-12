В декабре летали чаще

Российские авиакомпании в декабре увеличили перевозки пассажиров на 20,3% в сравнении с декабрем 2015 г. до 6,65 млн человек, сообщила Росавиация. Пассажирооборот вырос на 21,9% до 16,4 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел – на 5 п. п. до 77%. Крупнейшая авиакомпания России – «Аэрофлот» – увеличила перевозки на 15,3% до 2,36 млн человек. Сильнее всего среди компаний, входящих в первую пятерку, выросли перевозки у «дочки» «Аэрофлота» «России» – на 126,8% до 619 700 человек. «Уральские авиалинии» в декабре перевезли на 37,7% пассажиров больше – 472 200 человек. За весь 2016 год российские авиакомпании перевезли 88,55 млн человек, это на 3,8% меньше, чем в 2015 г. Интерфакс

«ВЭБ-лизинг» требует от ГСС 2,3 млрд руб.

«ВЭБ-лизинг» подал в Арбитражный суд Москвы иск более чем на 2,29 млрд руб. к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС), производителю Sukhoi SuperJet 100, следует из картотеки арбитражных дел. Заявление зарегистрировано 9 января. В качестве третьего лица привлечена материнская компания ГСС – «Сухой». Суть исковых требований не приводится. Интерфакс

Россия пополняет запасы

В России в 2016 г. открыто 40 нефтегазовых месторождений и 60 месторождений твердых полезных ископаемых, заявил министр природных ресурсов Сергей Донской. «Средняя оценка месторождения (по сумме категорий С1 + С2) составляет по извлекаемым запасам нефти 1,7 млн т, по газу – 14,5 млрд куб. м», – сообщил он. По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов (нефть и конденсат) должен составить 575 млн т, газа (свободный и газ газовых шапок) – 702 млрд куб. м. Большая часть открытых в 2016 г. месторождений твердых полезных ископаемых – россыпи золота, сказал Донской. Интерфакс

«Транснефть» снова качает азербайджанскую нефть

«Транснефть» возобновила прокачку азербайджанской нефти со стороны Баку в направлении Новороссийска, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин. Ранее «Дагнефтепродукт» остановил слив нефти с танкеров, объяснив это производством ремонтных работ в цеху темных нефтепродуктов. ТАСС

Volkswagen выплатит еще $4,3 млрд

Volkswagen подтвердил, что предварительно договорился выплатить властям США $4,3 млрд для урегулирования дизельного скандала. С учетом этого штрафа связанные со скандалом затраты Volkswagen превысят 18,2 млрд евро ($19,2 млрд). Reuters