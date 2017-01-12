Туристы оценили Петербург

В 2016 г. Петербург посетило 6,9 млн туристов, на 40 000 человек больше, чем в 2015 г., сообщает городской комитет по туризму. А в новогодние праздники в город приехало около 390 000 человек (в том числе 40 000 иностранцев), на 90 000 больше, чем в прошлом году. При этом количество иностранцев, прибывших в Петербург через пункты пропуска СЗФО в 2016 г., снизилось на 3,3% до 2,8 млн человек. Представитель комитета по туризму считает, что это связано с сокращением количества прямых авиарейсов, прибывающих в аэропорт «Пулково» из-за границы.

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