Слова
Вячеслав Володин
«Демократия – это прежде всего процедура. Четкое выполнение парламентских процедур <...> должно стать приоритетным подходом в нашей работе».
Председатель Госдумы, открывая ее весеннюю сессию, призвал депутатов к «постоянному диалогу с представителями гражданского общества». (ТАСС)
Барак Обама
«Россия и Китай не могут сравниться с нами по влиянию в мире, но это только до тех пор, пока мы не откажемся от ценностей, которые защищаем».
Уходящий президент США в своей прощальной речи призвал сограждан хранить верность американским ценностям и отвергать любую дискриминацию. (Reuters)
Томас де Мезьер
«Меры, которые приняли федеральное правительство и Евросоюз, приносят результат. Нам удалось взять под контроль процесс миграции».
Министр иностранных дел Германии сообщил, что в прошлом году в страну прибыло 280 000 соискателей убежища против более 600 000 в 2015 г. (BBC)
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