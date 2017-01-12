Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Слова

Вячеслав Володин

«Демократия – это прежде всего процедура. Четкое выполнение парламентских процедур <...> должно стать приоритетным подходом в нашей работе».

Председатель Госдумы, открывая ее весеннюю сессию, призвал депутатов к «постоянному диалогу с представителями гражданского общества». (ТАСС)

Барак Обама

«Россия и Китай не могут срав­ниться с нами по влиянию в мире, но это только до тех пор, пока мы не откажемся от ценностей, которые защищаем».

Уходящий президент США в своей прощальной речи призвал сограждан хранить верность американским ценностям и отвергать любую дискриминацию. (Reuters)

Томас де Мезьер

«Меры, которые приняли федеральное правительство и Евросоюз, приносят результат. Нам удалось взять под контроль процесс миграции».

Министр иностранных дел Германии сообщил, что в прошлом году в страну прибыло 280 000 соискателей убежища против более 600 000 в 2015 г. (BBC)